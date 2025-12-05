La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19 horas, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios. El mercado San Miguel y su anexo, permanecerán cerrados.
Así será el cronograma de vacunación antirrábica de la próxima semana
Personal de Bienestar Animal brindará el servicio desde el martes 9 al viernes 12 en el horario de 9.30 a 12 en los barrios El Círculo 6, 20 de Febrero, Solidaridad y Pablo Saravia. La atención es gratuita y por orden de llegada.
La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña de vacunación antirrábica. Desde el martes 9 al viernes 12 de diciembre, los veterinarios y operarios estarán en los barrios El Círculo 6, 20 de Febrero, Solidaridad y Pablo Saravia.
La atención en los puntos designados será desde las 9 de la mañana y por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios de los animales, asistir con correas y bozales por seguridad de las personas.
Los puntos serán:
Martes 9
B⁰ EL CIRCULO 6
Hs 9:30 a 12:00 hs
Manz. E – Lote 27
Miércoles 10
B⁰ 20 DE FEBRERO
9:30 a 12:30 hs
Avda. Entre Ríos entre Siria y Maipú
Jueves 11
B⁰ SOLIDARIDAD
9:30 a 12:30 hs
Manz. 456 B – Lote 27
(Etapa 1)
Viernes 12
B⁰ PABLO SARAVIA
9:30 a 12:30 hs
Mar Rojo 899 esq. Arturo Jauretche
