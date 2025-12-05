Así será el cronograma de vacunación antirrábica de la próxima semana

La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña de vacunación antirrábica. Desde el martes 9 al viernes 12 de diciembre, los veterinarios y operarios estarán en los barrios El Círculo 6, 20 de Febrero, Solidaridad y Pablo Saravia.

La atención en los puntos designados será desde las 9 de la mañana y por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios de los animales, asistir con correas y bozales por seguridad de las personas.

Los puntos serán:

Martes 9

B⁰ EL CIRCULO 6

Hs 9:30 a 12:00 hs

Manz. E – Lote 27

Miércoles 10

B⁰ 20 DE FEBRERO

9:30 a 12:30 hs

Avda. Entre Ríos entre Siria y Maipú

Jueves 11

B⁰ SOLIDARIDAD

9:30 a 12:30 hs

Manz. 456 B – Lote 27

(Etapa 1)

Viernes 12

B⁰ PABLO SARAVIA

9:30 a 12:30 hs

Mar Rojo 899 esq. Arturo Jauretche