La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia

La selección argentina femenina tuvo otra gran presentación por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. En el estadio Florencio Sola de Banfield, vapuleó 8 a 0 a Bolivia, con goles de Paulina Gramaglia, Kishi Núñez, Florencia Bonsegundo (todas por duplicado), Aldana Cometti y Francisca Altgelt, y se afirmó entre los primeros lugares de las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Brasil 2027. El partido fue televisado por DSports y contó con el arbitraje de la uruguaya Nadia Fuques, mientras que en el VAR estuvo Anahí Fernández.

El torneo, que se disputa por primera vez en el ciclo 2025-2026, representa el nuevo sistema clasificatorio sudamericano para la Copa del Mundo, reemplazando el formato tradicional de la Copa América. Nueve selecciones compiten por dos cupos directos y dos plazas de repechaje, con Brasil ya clasificado como anfitrión.

Argentina llegó a este compromiso tras una fecha libre y extendió su invicto a nueve partidos oficiales consecutivos, en los que mantuvo la portería sin goles en seis ocasiones. La última derrota del equipo dirigido por Germán Portanova se remonta a los cuartos de final de la Copa Oro de la Concacaf, cuando cayó ante Brasil por 5-1 en marzo del año pasado. En la actual Liga de Naciones, la Albiceleste suma siete puntos, producto de dos victorias (la primera fue por 3-1 frente a Paraguay) y un empate 1-1 ante Uruguay, lo que la ubica en segundo puesto de la tabla, apenas un punto por debajo del líder Venezuela.