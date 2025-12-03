Sorteo del Mundial de Rugby: Los Pumas ya tienen sus rivales en la fase de grupo

La selección argentina femenina goleó 8-0 a Bolivia
Por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, la Albiceleste se impuso con claridad en el estadio de Banfield y quedó como escolta, a un punto del líder Venezuela.
El seleccionado argentino fue sorteado en el Grupo C y se medirá frente a Fiji, España y Canadá. Cabe recordar que el fixture y las sedes serán confirmadas el 3 de febrero de 2026, mientras que este Mundial contará con la participación de 24 seleccionados, distribuidos en seis grupos de cuatro equipos, y con la particularidad de la inclusión de la fase de octavos de final. Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Así quedaron conformados los grupos
Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China
Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania
Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá
Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
Grupo E: Japón, Francia, Estados Unidos y Samoa
Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Simbabue
Por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, la Albiceleste se impuso con claridad en el estadio de Banfield y quedó como escolta, a un punto del líder Venezuela.
Un importante exdirectivo de la categoría reveló la ventaja que tiene Alpine con respecto al resto de los equipos para el año que viene.