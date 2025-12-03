Colapinto tendría el motor más potente de la temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1, marcada por un cambio reglamentario masivo centrado en los motores, se perfila como un borrón y cuenta nueva para la parrilla. Mientras los grandes equipos como Red Bull, Ferrari y Mercedes trabajan a contrarreloj, un dato proveniente de una fuente interna de la máxima categoría generó entusiasmo particular en el equipo Alpine, y por extensión, en el futuro de Franco Colapinto.

Recientes declaraciones del exdirector ejecutivo de Alpine F1, Marcin Budkowski, sembraron la idea de que la escudería francesa tiene una ventaja significativa en el desarrollo de su motor para 2026.

Durante su participación en el canal Eleven Sports durante el GP de Qatar, Budkowski hizo una serie de revelaciones sobre el trabajo que están haciendo los equipos para llegar a tiempo con la finalización y las pruebas de los nuevos motores. El único que no estaría en apuros sería Mercedes, el fabricante de la nueva unidad de potencia que tendrá Alpine.

Estos son los puntos que repasó:

Honda está atrasado, al punto que Aston Martin podría perderse las primeras pruebas en Barcelona

Ferrari tiene problemas con los materiales: eligieron un material para construir los pistones del motor que resultó ser un error y ahora tienen que cambiar el diseño.

Audi y Red Bull también están atrasados.

Solo Mercedes no tiene ningún rumor sobre problemas en el desarrollo.