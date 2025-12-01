La AMT otorgó una prórroga para los modelos vencidos de taxis y remises

Durante dos días colectarán sangre del grupo O factor RH positivo en la UNSa
Se realizará el martes 2 y miércoles 3 en esa alta casa de estudios. Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT, informa que se otorgó una prórroga para los modelos 2012 y 2013 de taxis y remises:
En cuanto a los modelos 2012 y 2013, se otorga una prorroga dispuesto por acta de directorio N° 35/25, venciendo la misma el día 31/12/2025, dicho plazo es a los efectos de que puedan regularizar la situación del modelo de año vencido.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
Se realizará el martes 2 y miércoles 3 en esa alta casa de estudios. Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
La Catedral Basílica será escenario de un concierto especial que marcará el inicio de las celebraciones navideñas.