La AMT otorgó una prórroga para los modelos vencidos de taxis y remises

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT, informa que se otorgó una prórroga para los modelos 2012 y 2013 de taxis y remises:



En cuanto a los modelos 2012 y 2013, se otorga una prorroga dispuesto por acta de directorio N° 35/25, venciendo la misma el día 31/12/2025, dicho plazo es a los efectos de que puedan regularizar la situación del modelo de año vencido.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación