La AMT otorgó una prórroga para los modelos vencidos de taxis y remises

Es para los modelos 2012 y 2013 para que puedan regularizar su situación y evitar la baja de la unidad.

LocalesHace 4 horasPrensaPrensa
103888-la-amt-otorgo-una-prorroga-para-los-modelos-vencidos-de-taxis-y-remises

banner-wapp2

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta AMT, informa que se otorgó una prórroga para los modelos 2012 y 2013 de taxis y remises:
 
En cuanto a los modelos 2012 y 2013, se otorga una prorroga dispuesto por acta de directorio N° 35/25, venciendo la misma el día 31/12/2025, dicho plazo es a los efectos de que puedan regularizar la situación del modelo de año vencido.
 
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Te puede interesar
Boletín de noticias