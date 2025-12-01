Vacunación antirrábica: Esta semana se trabajará en la zona sudeste

Esta semana el área de Bienestar Animal de la Municipalidad visitará barrios de la zona sudeste para continuar avanzando con la campaña de vacunación antirrábica. Desde hoy al viernes 5 de diciembre, los veterinarios y operarios estarán en los barrios San Alfonso, Norte Grande, San Ignacio y Vicente Solá.

La atención en los puntos designados será desde las 9 de la mañana y por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios de los animales, asistir con correas y bozales por seguridad de las personas.

Los puntos serán:

Lunes 1

B° SAN ALFONSO

HS: 9:30 a 12:30

José H. Figueroa Araoz esq. Japón (Plaza)

Martes 2

B⁰ NORTE GRANDE

Hs 9:30 a 12:00 hs

Ángel Vargas esq. Antonio Nella Castro

Miércoles 3

B⁰ SAN IGNACIO

9:30 a 12:30 hs

Avda. Antonio Vilariño esq. Carlos Di Leandro / Manz. 22 – casa 1

Jueves 4

B⁰ SAN IGNACIO

9:30 a 12:30 hs

Avda. Antonio Vilariño esq. Moisés Zevi / Manz. 51 – casa 1

Viernes 5

B⁰ VICENTE SOLÁ

9:30 a 12:30 hs

Mitre 2498 (Centro vecinal)