Vacunación antirrábica: Esta semana se trabajará en la zona sudeste

Durante dos días colectarán sangre del grupo O factor RH positivo en la UNSa
Se realizará el martes 2 y miércoles 3 en esa alta casa de estudios. Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
Esta semana el área de Bienestar Animal de la Municipalidad visitará barrios de la zona sudeste para continuar avanzando con la campaña de vacunación antirrábica. Desde hoy al viernes 5 de diciembre, los veterinarios y operarios estarán en los barrios San Alfonso, Norte Grande, San Ignacio y Vicente Solá.
La atención en los puntos designados será desde las 9 de la mañana y por orden de llegada. Se recomienda a los propietarios de los animales, asistir con correas y bozales por seguridad de las personas.
Los puntos serán:
Lunes 1
B° SAN ALFONSO
HS: 9:30 a 12:30
José H. Figueroa Araoz esq. Japón (Plaza)
Martes 2
B⁰ NORTE GRANDE
Hs 9:30 a 12:00 hs
Ángel Vargas esq. Antonio Nella Castro
Miércoles 3
B⁰ SAN IGNACIO
9:30 a 12:30 hs
Avda. Antonio Vilariño esq. Carlos Di Leandro / Manz. 22 – casa 1
Jueves 4
B⁰ SAN IGNACIO
9:30 a 12:30 hs
Avda. Antonio Vilariño esq. Moisés Zevi / Manz. 51 – casa 1
Viernes 5
B⁰ VICENTE SOLÁ
9:30 a 12:30 hs
Mitre 2498 (Centro vecinal)
La Catedral Basílica será escenario de un concierto especial que marcará el inicio de las celebraciones navideñas.