Inicia la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad informa que, durante la primera quincena de diciembre se realizará la carga del mes del programa Boleto Solidario.

La recarga se efectuará en el Hospital Público Materno Infantil, Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, Santa Cecilia, Asunción, Constitución y Unión y en el CCM (Centro Cívico Municipal).

Como todos los meses, el beneficio es exclusivo para embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia, para vecinos con domicilio en capital.

Los puntos designados son los siguientes:

Lunes 1° de diciembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12

Dirección: Sarmiento 1301

Martes 2 de diciembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Miércoles 3 de diciembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12

Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Jueves 4 de diciembre: CIC de Asunción de 9 a 12

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Viernes 5 de diciembre: CIC Constitución de 9 a 12

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Martes 9 de diciembre: CIC de Unión de 9 a 12

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Miércoles 10 y jueves 11 y viernes 12 de diciembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16

Dirección: Av Paraguay 1240