Inicia la carga del Boleto Solidario Municipal de diciembre

Durante dos días colectarán sangre del grupo O factor RH positivo en la UNSa
Se realizará el martes 2 y miércoles 3 en esa alta casa de estudios. Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
El beneficio es para pacientes pediátricos oncológicos, embarazadas y víctimas de violencia con domicilio en Salta-Capital. Los puntos de carga serán los Centros Integradores Comunitarios, el Hospital Materno Infantil y el CCM.LocalesHace 4 horasPrensa
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad informa que, durante la primera quincena de diciembre se realizará la carga del mes del programa Boleto Solidario.
La recarga se efectuará en el Hospital Público Materno Infantil, Centros Integradores Comunitarios de Solidaridad, Santa Cecilia, Asunción, Constitución y Unión y en el CCM (Centro Cívico Municipal).
Como todos los meses, el beneficio es exclusivo para embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia, para vecinos con domicilio en capital.
Los puntos designados son los siguientes:
Lunes 1° de diciembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301
Martes 2 de diciembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad
Miércoles 3 de diciembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia
Jueves 4 de diciembre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).
Viernes 5 de diciembre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
Martes 9 de diciembre: CIC de Unión de 9 a 12
Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.
Miércoles 10 y jueves 11 y viernes 12 de diciembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240
