Actividades por el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA

El Ministerio de Salud Pública a través del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales realizará, en el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA que se conmemora cada 1 de diciembre, diversas jornadas de testeo, consejería y promoción de derechos en distintos puntos de la provincia.
Este año, el lema internacional es “Superar las interrupciones, transformar la respuesta al sida”, con el propósito de fortalecer el acceso al diagnóstico oportuno, asegurar la continuidad de los tratamientos y reducir nuevos contagios.
En Argentina, según el último Boletín Epidemiológico, 140.800 personas viven con VIH, con un promedio de 5300 nuevos diagnósticos anuales, de los cuales más del 98% se producen por transmisión sexual. En Salta, durante el primer semestre de 2025, se confirmaron 148 nuevos casos de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El 66% de los diagnósticos corresponden a hombres, es decir 98 personas.
El grupo etario con mayor prevalencia en lo que va de 2025 es el de jóvenes entre 20 y 29 años, con 52 diagnósticos. Le siguen los adultos de entre 30 y 39 años, con 37 casos. Ambos grupos acumulan más del 60% de los nuevos casos reportados. En total, el 91% de los diagnósticos en Salta corresponden a personas de entre 20 y 59 años, lo que evidencia una alta concentración en la población adulta joven.
Las acciones programadas incluyen testeos rápidos confidenciales, distribución de insumos, consejería en prevención y actividades informativas abiertas a la comunidad.
Cronograma de actividades por zonas
Zona Centro
Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales
1/12 – 8 a 14 – Sarmiento 645
Prevención, consejería y testeo.
Hospital Materno Infantil
1/12 – 9 a 12
Charla informativa y testeo.
Hospital Señor del Milagro
1/12– 9 a 13
Stand informativo y testeo.
Hospital Arturo Oñativia
1/12– 9 a 12
Stand informativo y testeo.
Hospital Papa Francisco
1/12 – 9 a 12
Stand informativo y testeo.
Hospital Miguel Ragone
5/12 – 9 a 12.30
Stand informativo y testeo.
Universidad Nacional de Salta
2/12 -9 a 12.30 - Universidad
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Nº 45 – PROVIPO
Del 1 al 5 de diciembre – 9:30 a 13:30
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Nº 52 – Santa Cecilia
2/12 – 9 a 12
Testeo y consejería.
Campo Santo
2/12 – 9 a 13
Charla informativa y testeo.
Centro de Salud Morosini
5/12 – 11:30 a 13:30
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Ceferino
12/12– 9 a 12
Consejería y testeo.
Centro de Salud Lavalle
3/12– 9 a 12
Testeo y consejería.
Finca Independencia
4/12– 9 a 12
Stand informativo y testeo.
Centro de Salud Solidaridad
Del 1 al 5 de diciembre – 9 a 12
Testeo y consejería.
Centro de Salud San Ignacio
9/12– desde las 14
Jornada de promoción y testeo.
Centro de Salud Intersindical
2 y 3 de diciembre – desde las 9
Charla informativa y testeo.
Centro de Salud Limache
1/12 – A partir de las 9
Charla informativa y testeo.
Centro de Salud de María Esther
1/12 – 9 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud de 20 de junio
1/12 – 9 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Constitución
1/12 -8 a 10
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud de Villa las Rosas
1/12 -8 y 14 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud de 9 de julio
1/12 – 14 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Autódromo
1/12 -10 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Floresta
1/12 – 10 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Mirador
1/12 – 8 y 14 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Sanidad
1/12 – 8 y 14 hs
Actividades lúdicas adolescentes.
Centro de Salud La Isla
Del 1 al 5/12 – 8 y 14 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Pinares
Del 1 al 5/12 – 8 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud El Tribuno
1/12 -9 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Santa Ana I
1/12 -10hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud San Remo
1/12 – 8.30 a 11 hs – Plaza San Remo
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Villa Palacios
1/12 - 10 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud San Luis y Esmeralda
1/12 -9hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Confruthos
4/12 – 8 a 12 – Sum Mercado
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Santa Ana II
1/12 – 8 hs
Charla informativa y entrega de folletería.
Centro de Salud Vaqueros
1/12 – 8 a 12 hs
Consejería y Testeo.
Zona Norte
Aguaray
28/11 y 5/12 -9 a 12- Plaza principal
Semana de la Salud, testeos.
Colonia Santa Rosa
1/12 – 18 a 21 - Plaza principal
Stand Informativo, testeos.
Embarcación
1/12 – 9 a 12 - Plaza
Stand informativo y testeo.
Hipólito Yrigoyen
25, 26,27 y 28 del 11 y 1/12 - 9 a 13 hs – Plaza principal y colegios
Jornadas de Información y detección. Charlas en los colegios y talleres artísticos.
Orán
3/12 – 20 a 23.30 – Plaza San Martín
Stand Informativo y Testeo. Espectáculos.
Pichanal
1/12 – 8 a 12 hs – Hospital
Coreografía y bailes tradicionales. Testeos.
Rivadavia Banda Sur
4/12 – 9 a 12 hs – Hospital
Juegos, stand informativo y testeos.
Tartagal
27/11 y 1/12 – 9 a 12 – UNSa y Terminal de ómnibus
Actividad de prevención y testeos rápido
Urundel
1/12 – 7 a 9 hs – Hospital
Testeo, charla informativa radial.
Zona Oeste
Cafayate
1/12 – 18 a 21 hs – Plaza principal
Festival, testeo rápido
Campo Quijano
6/12 -9 a 15 – Cancha Las Tuscas
Charla informativa, testeos.
Cerrillos
Del 25 al 28/11 y el 1/12- 8 a 13 hs – Plaza principal
Actividad de prevención, charlas, testeo rápido y stand.
Chicoana
1/12 -9 a 12 – Plaza principal de Chicoana
Actividad de prevención, testeo rápido.
El Carril
1/12 – 8 a 13 hs – Plaza de la madre (frente al hospital)
Actividad de prevención, testeo rápido.
Guachipas
1/12 – 9 a12 hs – Stand hospital
Stand informativo y testeo.
Iruya
1/12 – 9 a 12 hs – plaza principal
Stand Informativo y testeo.
La Merced
3/12 – 9 a 12 hs – Plaza San Martin
Charlas y testeo.
Coronel Moldes
Del 2 al 4/12 – 9 a 13 hs – Plaza principal e instituciones
Actividad de prevención, stand informativo y testeo.
Molinos
27/11 – 9 a 12 – hospital
Testeo y charla informativa.
Rosario de Lerma
Del 1 al 5/12 – 10 a 12 – hospital y centros de salud
Prevención y testeos.
Zona Sur
Metán
1/12 – 10 a 12:30- Plaza central
Testeo y charla informativa.
El Quebrachal
1/12 – 19 h – Parque de la Amistad
Actividades preventivas, test rápidos y difusión en medios de comunicación.
Rosario de la Frontera
1/12 – 9 a 12 – Plaza Independencia
Testeo y charla informativa.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
