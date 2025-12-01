Hoy abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones

Durante dos días colectarán sangre del grupo O factor RH positivo en la UNSa
Se realizará el martes 2 y miércoles 3 en esa alta casa de estudios. Pueden donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Xamena y Vitale desde hoy hasta el 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12. Es para niños de 6 a 12 años, quienes deberán presentar certificado médico y fotocopia de DNI.
La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que a partir del próximo lunes abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano.
Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale desde hoy hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12.
Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.
«Es una linda oportunidad para los niños, van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias. Esperamos una gran convocatoria como el año pasado», dijo Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.
Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.
La Catedral Basílica será escenario de un concierto especial que marcará el inicio de las celebraciones navideñas.