Hoy abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones

La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que a partir del próximo lunes abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano.

Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale desde hoy hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12.

Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.

«Es una linda oportunidad para los niños, van a poder divertirse, aprender y entretenerse en las colonias. Esperamos una gran convocatoria como el año pasado», dijo Fernanda Izarduy, directora de Deportes Adaptados y Recreación.

Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.