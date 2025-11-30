Militares venezolanos exiliados advirtió que es inminente una operación para “liberar” al país

El mandatario fue condenado por encabezar un intento de golpe de Estado tras la derrota electoral ante Lula da Silva en 2022.
El capitán Javier Nieto Quintero, portavoz de la organización de militares exiliados Carive (siglas de Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana) ha lanzado un contundente llamado a favor de una intervención militar internacional para liberar a Venezuela y a los presos políticos. “Por la gloria de Dios nuestro Señor, estamos a punto de que se realicen operaciones militares a favor de la libertad de Venezuela y de nuestros presos políticos; ese es el objetivo número uno de nuestra institución”, declaró en un mensaje grabado dirigido a los venezolanos.
La postura de esta agrupación implica que cualquier transición será violenta y que la reconstrucción nacional dependerá de fuerzas externas. El mensaje advierte que, sin una intervención militar, los presos políticos seguirán en prisión y el país continuará bajo el control de una “camarilla de generales inmorales”. Para los líderes políticos, empresariales y sociales, el capitán exige abandonar la ambigüedad y sumarse públicamente a la causa de la intervención.
No solo responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro y a la cúpula chavista de la crisis nacional, sino que también acusa a potencias extranjeras como Cuba y Rusia de ser cómplices en la destrucción institucional de Venezuela, justificando la intervención externa como única vía de rescate nacional.
El mensaje incluyó un llamado directo a líderes políticos, empresariales y sociales para que respalden públicamente una intervención militar: “Carive les exige que salgan a dar la cara y animar al pueblo para que le den un aplauso al Comando Sur”, dijo, agradeciendo a figuras como Marco Rubio y Donald Trump por “tender la mano a nuestra patria”.
Un incendio en un edificio de Hong Kong dejó al menos 13 muertos
Las autoridades evaluaron el nivel del fuego en 4 en una escala de 1 a 5. Su rápida evolución es combatida por varias dotaciones de bomberos. Hay al menos ocho heridos.