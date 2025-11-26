Confirmaron la condena a 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

La Tribunal Supremo de Brasil concluyó el proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de prisión por intentar orquestar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ahora solo resta que la justicia determine cuál será su lugar de reclusión.

El proceso judicial finalizó luego de que la defensa del exmandatario de ultraderecha renunciara a presentar nuevas formas de apelaciones. El plazo para esta instancia finalizaba el lunes, después del rechazo de los primeros recursos de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.

En paralelo, el lunes se ratificó la prisión preventiva para Bolsonaro, que días atrás había intentado dañar la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras cumplía la condena con prisión domiciliaria. El juez Alexandre de Moraes tomó esta decisión al advertir un potencial riesgo de fuga. De todas formas, el expresidente argumentó que actuó en medio de un episodio de “paranoia y alucinaciones” causado por el consumo de psicofármacos.

De esta manera, aunque había cumplido los primeros 100 días de condena desde su casa, ahora el expresidente deberá completar su pena en prisión. Por el momento, no se confirmó el lugar de reclusión pero según se baraja en medios jurídicos pudiera ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, ubicado también en Brasilia.

