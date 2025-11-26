Un incendio en un edificio de Hong Kong dejó al menos 13 muertos

Al menos 13 personas murieron en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pudieron apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tránsito.

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT).

El fuego ha atraído a numerosas personas al área, donde algunos residentes cubren sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observan los daños en sus hogares.

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post.

Posteriormente, se confirmó que este bombero fue uno de los fallecidos, junto a residentes, en un balance a las 17:00 hora local (09:00 GMT).

El fuego ha impactado también en las inmediaciones: la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.