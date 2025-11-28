Alerta amarilla por tormentas para varias regiones de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de la provincia.

La tormenta tendrá vigencia desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, el aviso es vigente para el departamento Capital; Cerrillos; Guachipas; La Viña; Zona baja de Chicoana; Zona baja de la Caldera y Zona baja de Rosario de Lerma; Zona montañosa de Cafayate; Pre Puna de Iruya; Pre Puna de Orán y Pre Puna de Santa Victoria.

Se prevén valores de precipitaciones acumulada entre 30 y 50 milímetros que pueden ser superados en forma puntual.

El fenómeno tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Protección Civil.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación