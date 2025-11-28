Alerta amarilla por tormentas para varias regiones de la provincia

En la Usina Cultural se realizarán testeos gratuitos de VIH
Además, habrá un stand informativo de concientización, prevención y acceso al diagnóstico oportuno, en el marco del Día Mundial del VIH/SIDA.
La alerta rige desde las 12:00 hasta las 00:00 horas en distintos departamentos de la provincia, con tormentas aisladas, de variada intensidad, algunas localmente fuerte, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y abundante lluvia en cortos períodos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de la provincia.
La tormenta tendrá vigencia desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, el aviso es vigente para el departamento Capital; Cerrillos; Guachipas; La Viña; Zona baja de Chicoana; Zona baja de la Caldera y Zona baja de Rosario de Lerma; Zona montañosa de Cafayate; Pre Puna de Iruya; Pre Puna de Orán y Pre Puna de Santa Victoria.
Se prevén valores de precipitaciones acumulada entre 30 y 50 milímetros que pueden ser superados en forma puntual.
El fenómeno tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Protección Civil.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
La Municipalidad se encuentra trabajando en la ruta Nacional Nº 51, desde calle Cerro Negro hasta Crestón. En el lugar se reconstruye la calzada y se hará un recambio de las rejas metálicas para desagüe pluvial. Restricciones vehiculares de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.