Monumento a Güemes: finalizaron las obras en el sector de las escalinatas

En la Usina Cultural se realizarán testeos gratuitos de VIH
Además, habrá un stand informativo de concientización, prevención y acceso al diagnóstico oportuno, en el marco del Día Mundial del VIH/SIDA.
Con el fin de brindar un entorno seguro y agradable, la Municipalidad ejecutó una serie de obras de acondicionamiento del sector de escalinatas del Monumento al General Güemes.
Los trabajos ya fueron finalizados, y consistieron principalmente en la colocación de lajas impermeables en todo el sector que comprende el primer descanso entre ambas líneas de escaleras, frente a la avenida Uruguay.
Simultáneamente, se acondicionaron las caminerías para brindar mayor seguridad para quienes hagan uso de las mismas, ya que en algunos tramos había piedras removidas o desniveladas por el propio uso.
Además, se acondicionó el canal pluvial que se encuentra en el interior del predio con el fin de permitir un correcto drenaje del agua de lluvia. Es importante destacar que, se retiró una importante cantidad de basura y residuos que generaban obstrucciones.
Se solicita a la comunidad en general mantener la limpieza y la higiene, y particularmente a quienes celebran el egreso de sus carreras universitarias o terciarias, evitar arrojar pintura, harina, talco y/o huevos.
La Municipalidad se encuentra trabajando en la ruta Nacional Nº 51, desde calle Cerro Negro hasta Crestón. En el lugar se reconstruye la calzada y se hará un recambio de las rejas metálicas para desagüe pluvial. Restricciones vehiculares de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.