Diplomatura en Liderazgo Global, una oportunidad única para jóvenes salteños

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en articulación con la Universidad Nacional de Salta y su Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, presentó la Diplomatura en Liderazgo Global, una iniciativa que busca fortalecer competencias de liderazgo, fomentar la participación juvenil y promover la vinculación con espacios internacionales de formación.

La propuesta está dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, con residencia en Salta, título secundario completo y dominio del idioma inglés. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de diciembre, y el cursado dará inicio el 6 de marzo de 2026.

Como beneficio especial, se seleccionarán 10 representantes de Salta para participar de manera gratuita en la AFS Youth Assembly, que tendrá lugar en Suiza, donde jóvenes líderes de todo el mundo se reúnen para capacitarse y desarrollar proyectos globales.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo a través del formulario oficial: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1bAKyOmrTsvqjylKz5Zv80jifAQexTcy0HQ9Bxnu6t6foGQ/viewform



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación