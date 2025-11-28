Operativo simultáneo de identificación en los barrios Gauchito Gil y Norte Grande

En el marco del trabajo identificatorio que lleva adelante el Registro Civil, acercando los servicios a los vecinos tanto de la Capital como del interior, hoy se concretará un operativo simultáneo en los barrios Gauchito Gil y Norte Grande.

Los operativos comenzarán a las 9, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada. El móvil del organismo estará en el Centro Vecinal del barrio Norte Grande, ubicado en avenida Felipe Varela al 1400.

De manera paralela, otro equipo trabajará en el Centro Integrador Comunitario del barrio Gauchito Gil, sito en avenida Discépolo y Fortín Las Juntas.

Costos y medios de pago

El trámite regular de DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al iniciar el trámite.

Se recuerda que los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación