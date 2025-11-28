La UNSa anunció paro por una semana

La Comisión Directiva de ADIUNSa anunció un paro universitario y preuniversitario que se extenderá del 1 al 6 de diciembre en la Universidad Nacional de Salta. La medida fue definida a partir de lo resuelto en el Plenario de Secretarios Generales del 18 de noviembre.

El paro se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que podría comprometer el normal desarrollo de mesas de examen en las distintas facultades, dependiendo de los calendarios académicos vigentes.

El gremio fundamentó la protesta en la decisión del Gobierno nacional de suspender la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a través del Decreto 759/25. Según ADIUNSa, esta medida se tomó pese a que se reconoce una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.