La AFA sancionó a Juan Sebastián Verón y a los jugadores de Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino publicó las sanciones al club Estudiantes LP, tras el escándalo por el pasillo de espaldas que realizaron los jugadores del Pincha en protesta por la consagración de Rosario Central: suspendió por seis meses de “toda actividad relacionada con el fútbol” al presidente Juan Sebastián Verón, y sancionó por dos fechas a los jugadores implicados en el gesto, castigo que saldarán al comienzo del Torneo Apertura 2026.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó el fallo donde consideró que el mandatario del Pincha cometió una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. En tanto, el 11 titular que protagonizó el pasillo deberán cumplir dos fechas de suspensión en el arranque del próximo torneo.

Mientras que también recayó una sanción para el capitán Santiago Núñez, quien no podrá ejercer la capitanía por tres meses. El castigo será saldado a comienzo del Torneo Apertura 2026 para que la medida “resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso”.

Además, tendrá una multa de $120.000.000 (4.000 entradas de $30.000) “por conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio”.

Cabe destacar, que el equipo que dirige Eduardo Domínguez, había clasificado a los cuartos de final, tras superar por 1-0 a Rosario Central en Arroyito luego de realizar el pasillo de la discordia. El temor de la institución platense era que las sanciones se aplicarán en el próximo partido, del sábado 29 de noviembre, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, Yael Falcón Pérez.



