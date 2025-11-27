Chiqui Tapia habló tras la polémica con Rosario Central y las críticas de Javier Milei

Ayer se llevó a cabo la gala de los premios Alumni, donde Claudio “Chiqui” Tapia recibió el galardón de Platino, que se entregó por primera vez. En su discurso de agradecimiento, aprovechó para responderle a Juan Sebastián Verón y a Javier Milei, quienes habían criticado la polémica en torno al pasillo de Estudiantes a Rosario Central.

“Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, expresó Tapia quien tiene mandato vigente hasta 2028.

“Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, afirmó rodeado a otros dirigentes en el escenario.

Luego apuntó contra Verón y el Pincha que luego de vencer al Canalla avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura : “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”.