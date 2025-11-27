Entradas para el Mundial: ¿En qué puesto está la Argentina entre los compradores?

La FIFA presentó el ranking de los países que más tickets solicitaron y anunció cuándo comenzará la tercera fase, en la que miles de personas podrán obtener su lugar para los partidos de la Selección argentina y el resto de los clasificados.

Según información oficial del ente, tras alcanzar los dos millones de entradas vendidas, el tercer lote saldrá el próximo 11 de diciembre a las 13 (hora argentina) y la venta se extenderá hasta el 13 de enero de 2026 en el mismo horario.

Los países que más compras realizaron fueron los tres anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden). Por su parte, Argentina se ubica en la octava posición, por detrás de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia y España, pero por delante de Francia.

Para está fase, los hinchas podrán elegir partidos específicos, categoría de entradas y cantidad de boletos por encuentro. También podrán solicitar tickets para seguir a una selección particular. A quienes les otorguen sus entradas, el cobro se les realizará automáticamente en febrero. Más adelante, se abrirá una venta directa de remanentes por orden de llegada y se ofrecerán paquetes de hospitality con servicios especiales.