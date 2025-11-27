Entradas para el Mundial: ¿En qué puesto está la Argentina entre los compradores?

Chiqui Tapia habló tras la polémica con Rosario Central y las críticas de Javier Milei
El presidente de la AFA se refirió por primera vez al escándalo entre el Pincha y el Canalla, y también apuntó contra Javier Milei y Juan Sebastián Verón.
La FIFA presentó el ranking de los países que más tickets solicitaron y anunció cuándo comenzará la tercera fase, en la que miles de personas podrán obtener su lugar para los partidos de la Selección argentina y el resto de los clasificados.
Según información oficial del ente, tras alcanzar los dos millones de entradas vendidas, el tercer lote saldrá el próximo 11 de diciembre a las 13 (hora argentina) y la venta se extenderá hasta el 13 de enero de 2026 en el mismo horario.
Los países que más compras realizaron fueron los tres anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden). Por su parte, Argentina se ubica en la octava posición, por detrás de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia y España, pero por delante de Francia.
Para está fase, los hinchas podrán elegir partidos específicos, categoría de entradas y cantidad de boletos por encuentro. También podrán solicitar tickets para seguir a una selección particular. A quienes les otorguen sus entradas, el cobro se les realizará automáticamente en febrero. Más adelante, se abrirá una venta directa de remanentes por orden de llegada y se ofrecerán paquetes de hospitality con servicios especiales.
El presidente de la AFA se refirió por primera vez al escándalo entre el Pincha y el Canalla, y también apuntó contra Javier Milei y Juan Sebastián Verón.
En el Cilindro se disputó uno de los mejores encuentros del torneo. La Academia ganaba desde el inicio, en el complemento el Millonario lo dio vuelta en dos minutos, pero el equipo de Gustavo Costas volvió a igualarlo y en el último minuto, se llevó la clasificación.