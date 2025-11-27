Jubilaciones: ANSES oficializó el último aumento del año

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los aumentos que regirán desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización quedó establecida mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, y responde al esquema de movilidad mensual definido por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El Gobierno dispuso un ajuste del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta suba:

Haber mínimo: $340.879,59

Haber máximo: $2.293.796,92

Base imponible mínima para aportes: $114.808,17

Base imponible máxima: $3.731.212,01

Además, se actualizaron los montos de la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $155.936,86, y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubicará en $272.703,67.

El mes incluye el cobro del aguinaldo y, en el caso de los haberes mínimos y la PUAM, el bono de $70.000. Así, los ingresos quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono + aguinaldo = $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

PUAM: $272.703,67 + bono + aguinaldo = $479.055,5

Mediante la resolución 361/2025, ANSES también actualizó los montos y los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) para las asignaciones familiares, siguiendo el mismo porcentaje de incremento aplicado al sistema previsional. Además, si un integrante del hogar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, independientemente de la suma total de ingresos.

Los nuevos valores incluyen asignación por Hijo, Prenatal, Nacimiento, Adopción, Matrimonio, Ayuda Escolar y Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos diferenciados según zona geográfica. Se mantienen las definiciones vigentes para Zonas 1, 2, 3 y 4.

Las actualizaciones abarcan a:

Asignación por Hijo y Prenatal, con valores que van desde $12.892 a $132.075 según rango de IGF y zona.

Asignación por Nacimiento: $71.396.

Asignación por Adopción: $426.877.

Asignación por Matrimonio: $106.904.

Ayuda Escolar Anual: de $42.039 a $83.797 según zona.

Asignación por Hijo con Discapacidad, con montos entre $89.043 y $398.364.

Las nuevas cifras regirán para todas las prestaciones nacionales a partir de diciembre.