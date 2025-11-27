Mañana llega el Black Friday 2025

Luego del CyberMonday, los argentinos contarán con una nueva oportunidad para comprar con descuentos: el Black Friday 2025. El evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, comercios y marcas de distintos rubros ofrecerán descuentos de hasta 50% y opciones de pago en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.

Se trata de una jornada en la que consumidores de todo el país accederán a rebajas en locales tradicionales y plataformas online. La fecha se presenta como una alternativa para realizar compras anticipadas con miras a la temporada navideña.

El Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada de compras para Navidad.

Durante ese lapso temporal, compañías y marcas de diversos rubros ofrecen rebajas y ofertas limitadas en productos y servicios. Con el tiempo, la iniciativa se trasladó a otros países como Argentina, donde también se organizan jornadas de ofertas bajo la misma denominación.

A continuación, se enumeran los segmentos que presentarán descuentos en los próximos días:

Indumentaria y calzado

Tecnología y computación

Supermercados y retail

Hotelería y alojamiento

Mascotas y productos para animales

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Transporte y viajes

Fabricación y venta de dispositivos electrónicos

Asistencia al viajero

Aerolíneas y transporte aéreo

Venta de pasajes y turismo

En cuanto a las compañías que se sumarán a la campaña de ofertas, de acuerdo a la página oficial del evento participarán Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, Hewelett Packard (HP), Universal Assistance, Latam, Almundo, entre otras.