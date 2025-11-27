Mañana llega el Black Friday 2025

Jubilaciones: ANSES oficializó el último aumento del año
Luego del CyberMonday, los argentinos contarán con una nueva oportunidad para comprar con descuentos: el Black Friday 2025. El evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, comercios y marcas de distintos rubros ofrecerán descuentos de hasta 50% y opciones de pago en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.
Se trata de una jornada en la que consumidores de todo el país accederán a rebajas en locales tradicionales y plataformas online. La fecha se presenta como una alternativa para realizar compras anticipadas con miras a la temporada navideña.
El Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada de compras para Navidad.
Durante ese lapso temporal, compañías y marcas de diversos rubros ofrecen rebajas y ofertas limitadas en productos y servicios. Con el tiempo, la iniciativa se trasladó a otros países como Argentina, donde también se organizan jornadas de ofertas bajo la misma denominación.
A continuación, se enumeran los segmentos que presentarán descuentos en los próximos días:
Indumentaria y calzado
Tecnología y computación
Supermercados y retail
Hotelería y alojamiento
Mascotas y productos para animales
Electrodomésticos y artículos para el hogar
Transporte y viajes
Fabricación y venta de dispositivos electrónicos
Asistencia al viajero
Aerolíneas y transporte aéreo
Venta de pasajes y turismo
En cuanto a las compañías que se sumarán a la campaña de ofertas, de acuerdo a la página oficial del evento participarán Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, Hewelett Packard (HP), Universal Assistance, Latam, Almundo, entre otras.
