Una mujer murió en Mar del Plata al caer desde 25 metros de altura

Durante la tarde del miércoles, se conoció un trágico accidente que terminó con la muerte de una mujer en la costa sur de Mar del Plata. El caso conmocionó a la comunidad local, tras confirmarse que la víctima había caído desde un acantilado que tenía una altura aproximada de 25 metros.

El incidente ocurrió en la escalera que da acceso a la playa, en el sector conocido como Barranca de Los Lobos, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa. En ese momento, Leticia Lembi, de 33 años, perdió la vida de manera instantánea tras caerse desde una plataforma de hormigón deteriorada que se encontraba cercana a la bajada.

Según reconstruyeron las autoridades, la víctima se encontraba acompañada por un primo y otros amigos al momento de producirse el accidente. El grupo había llegado hasta la plataforma superior, debido a que se trata de un punto frecuentado por visitantes a pesar de las condiciones precarias de la estructura, que desde hace años evidencia los efectos de la erosión extrema.

De acuerdo con la información recabada por La Capital de Mar del Plata, los testigos relataron que la mujer habría intentado tomarse una fotografía en ese lugar, aunque las circunstancias exactas que provocaron la caída permanecen sin esclarecerse.

El impacto contra las rocas fue inmediato y letal. Los allegados de Lembi solicitaron auxilio de forma urgente, lo que movilizó a una dotación de bomberos de San Patricio, al equipo de Rescate y Riesgos Especiales, una ambulancia del SAME, los patrulleros y recursos de la Municipalidad.

El fiscal Carlos Russo se presentó en la escena para supervisar las actuaciones y obtener un panorama preciso de lo sucedido. No obstante, la hipótesis principal de la investigación preliminar apuntaría a que el hecho quedaría circunscrito a una muerte accidental.

En paralelo, se solicitó la intervención del personal de rescate para extraer el cuerpo ante el avance de la marea, una tarea que requirió coordinación y celeridad debido a la geografía del lugar.