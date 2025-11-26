Una estudiante de un colegio de Alderetes, en Tucumán, fue víctima de un ataque con un arma blanca perpetrado por un compañero de la misma edad. El incidente se registró en el aula durante la tarde, cuando ambos adolescentes se dirigían al recreo.
Patrulla de gendarmes decomisó 431 kilos de cocaína en una zona montuosa
En medio de la espesura del monte y bajo escasa visibilidad, los funcionarios observaron a un grupo de personas que transportaban la droga sobre sus hombros y al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza, se descartaron de la carga y dispararon con armas de fuego hacia los uniformados. Se pudo repeler la situación y detener a una persona. El estupefaciente estaba distribuido en 410 paquetes rectangulares.PolicialesHace 5 horasprensa
Anoche, en el marco del Operativo "Plan Güemes", los efectivos del Escuadrón 20 “Orán” llevaron a cabo un patrulla en una zona montuosa en la localidad salteña de Aguas Blancas en donde observaron a varias personas trasladando bultos.
Ante esa situación, los gendarmes dieron la dar la voz de alto, lo que generó que ese grupo se descarte del cargamento que trasladaba y disparen al personal de la Fuerza.
Inmediatamente, los funcionarios repelieron la agresión con municiones antitumulto, logrando aprehender a un hombre, mientras que las otras personas lograron huir favorecidos por la espesura del monte y la baja visibilidad.
Tras asegurar la zona, se inspeccionó la carga descartada que se trataba de 19 bultos. Al abrirlos, hallaron un total de 410 paquetes rectagulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 431 kilos 325 gramos.
Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que orientó realizar las actuaciones de rigor, el decomiso del estupefaciente hallado y el traslado del detenido.
Un sujeto que había sido condenado a pena de prisión condicional y que luego perdió esa modalidad por incumplimiento de las reglas de conducta quedó detenido hoy por orden de la jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio.