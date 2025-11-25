Este jueves se llevará a cabo una nueva edición del Neumatón

Este jueves se llevará a cabo la 19º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta.

La jornada se realizará el 27 de noviembre de 10 a 17 en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.

Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.