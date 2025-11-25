Este jueves se llevará a cabo una nueva edición del Neumatón

Los servicios de primera respuesta y emergencias recibieron un total de 4981 pacientes. Entre ellos, hubo 448 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 1756 prestaciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 1425 en el San Bernardo, 749 en el Señor del Milagro, 460 en el Papa Francisco, 82 en el Arturo Oñativia y 61 en el Ragone.
Este jueves se llevará a cabo la 19º edición del Neumatón que organiza la Municipalidad de Salta.
La jornada se realizará el 27 de noviembre de 10 a 17 en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240.
Allí, los vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.
Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.
Los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.
Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.
Detectaron 102 conductores circulando con graduación alcohólica
En su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fue durante el fin de semana largo en controles vehiculares realizados por la Policía Vial en las distintas jurisdicciones de la provincia. Detectó además más de 100 conductores circulando con graduación alcohólica.