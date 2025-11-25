Los servicios de primera respuesta y emergencias recibieron un total de 4981 pacientes. Entre ellos, hubo 448 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 1756 prestaciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 1425 en el San Bernardo, 749 en el Señor del Milagro, 460 en el Papa Francisco, 82 en el Arturo Oñativia y 61 en el Ragone.
Detectaron 102 conductores circulando con graduación alcohólica
En su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fue durante el fin de semana largo en controles vehiculares realizados por la Policía Vial en las distintas jurisdicciones de la provincia. Detectó además más de 100 conductores circulando con graduación alcohólica.LocalesHace 4 horasPrensa
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que durante el fin de semana largo se reforzó la presencia de la Policía Vial en puntos estratégicos de las distintas jurisdicciones de la provincia.
En ese marco, efectivos del área sancionaron a 1557 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito por circular sin el cinturón de seguridad, sin el casco reglamentario, sin luces bajas encendidas, no contar con la documentación correspondiente, entre otras.
Practicaron 9600 test de alcoholemia y detectaron 102 conductores circulando con graduación alcohólica que fueron severamente sancionados como lo establece le legislación vigente. Se controlaron alrededor de 13600 vehículos en distintos puntos de control fijos y móviles en rutas y calles de la provincia.
Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial promueve el cambio de conducta en la ciudadanía a fin de reducir los índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito, como así también potenciar el servicio de seguridad.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
Este jueves se llevará a cabo una nueva edición del Neumatón
La jornada se realizará el 27 de noviembre en la playa de estacionamiento del CCM, en avenida Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.