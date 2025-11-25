Ocupación plena: El Hotel Termas revalidó su liderazgo en el sur provincial

El establecimiento, referente histórico del turismo de bienestar en Salta y uno de los complejos termales más emblemáticos del país, reafirmó su posicionamiento con un movimiento turístico que superó las previsiones del sector. Con más de un siglo de trayectoria y una propuesta singular basada en sus nueve fuentes de aguas minerales naturales, el Hotel Termas continúa atrayendo a visitantes de distintas provincias que buscan descanso, naturaleza y experiencias vinculadas al bienestar.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó: “Estos niveles de ocupación evidencian el potencial del turismo termal en nuestra provincia y el valor de Rosario de la Frontera dentro de la oferta integral de Salta. Seguimos trabajando para fortalecer destinos que crecen de manera sostenida y que generan un impacto positivo en la economía local, el empleo y el desarrollo regional”.

Desde la administración del complejo señalaron que los huéspedes disfrutaron plenamente de los servicios termales, actividades recreativas guiadas y del entorno natural que caracteriza al histórico hotel, consolidando su preferencia por experiencias que combinan descanso, salud y naturaleza.

El desempeño de este fin de semana largo confirma la vigencia de Rosario de la Frontera como un destino estratégico dentro del calendario turístico provincial y anticipa una temporada con alta demanda en la región.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación