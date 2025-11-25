Los servicios de primera respuesta y emergencias recibieron un total de 4981 pacientes. Entre ellos, hubo 448 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 1756 prestaciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 1425 en el San Bernardo, 749 en el Señor del Milagro, 460 en el Papa Francisco, 82 en el Arturo Oñativia y 61 en el Ragone.
Ocupación plena: El Hotel Termas revalidó su liderazgo en el sur provincial
Desde el viernes 21 hasta hoy lunes 24, el Hotel Termas de Rosario de la Frontera registró una ocupación del 100%, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del sur provincial durante el fin de semana largo, según datos confirmados por la prensa local.LocalesHoyPrensa
El establecimiento, referente histórico del turismo de bienestar en Salta y uno de los complejos termales más emblemáticos del país, reafirmó su posicionamiento con un movimiento turístico que superó las previsiones del sector. Con más de un siglo de trayectoria y una propuesta singular basada en sus nueve fuentes de aguas minerales naturales, el Hotel Termas continúa atrayendo a visitantes de distintas provincias que buscan descanso, naturaleza y experiencias vinculadas al bienestar.
Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó: “Estos niveles de ocupación evidencian el potencial del turismo termal en nuestra provincia y el valor de Rosario de la Frontera dentro de la oferta integral de Salta. Seguimos trabajando para fortalecer destinos que crecen de manera sostenida y que generan un impacto positivo en la economía local, el empleo y el desarrollo regional”.
Desde la administración del complejo señalaron que los huéspedes disfrutaron plenamente de los servicios termales, actividades recreativas guiadas y del entorno natural que caracteriza al histórico hotel, consolidando su preferencia por experiencias que combinan descanso, salud y naturaleza.
El desempeño de este fin de semana largo confirma la vigencia de Rosario de la Frontera como un destino estratégico dentro del calendario turístico provincial y anticipa una temporada con alta demanda en la región.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
Este jueves se llevará a cabo una nueva edición del Neumatón
La jornada se realizará el 27 de noviembre en la playa de estacionamiento del CCM, en avenida Paraguay 1240. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.