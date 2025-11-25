Salud Pública refuerza la vigilancia epidemiológica ante la alerta nacional por sarampión

El Ministerio de Salud Pública informa que, tras la alerta epidemiológica emitida hoy por la cartera sanitaria nacional, se adoptaron medidas de vigilancia reforzada en todo el sistema sanitario provincial.

La alerta se originó por un clúster de casos confirmados de sarampión detectado en Uruguay, integrado por cuatro personas no vacunadas con antecedente de viaje reciente a Bolivia, quienes ingresaron a la Argentina por el paso Yacuiba – Profesor Salvador Mazza el 14 de noviembre y continuaron su desplazamiento hacia Buenos Aires y Uruguay.

La investigación epidemiológica nacional confirmó que los viajeros se trasladaron utilizando dos servicios de transporte que atravesaron territorio salteño.

Uno de ellos, proveniente de Santa Cruz de la Sierra, en la empresa “Autobuses Quirquincho S.R.L” realizó dos paradas técnicas, un almuerzo en un parador de General Enrique Mosconi y una cena en un parador Rosario de la Frontera, ambas el 14 de noviembre.

El otro servicio, de la empresa “Balut Hermanos S.R.L”con origen en Profesor Salvador Mazza, registró ascensos y descensos de pasajeros en Tartagal, Orán, General Güemes y Metán, antes de continuar su trayecto hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, dijo que “hasta el momento no se registran casos sospechosos en Salta, aunque la confirmación oficial de casos en el exterior y el tránsito de estos viajeros por rutas provinciales exige reforzar todas las acciones de vigilancia epidemiológica”

Medidas implementadas en Salta

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica instruyó a hospitales, centros de salud y servicios de guardia a:

Intensificar la búsqueda activa de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) notificando de forma inmediata cualquier caso con fiebre mayor a 38°C y exantema, o ante la sospecha clínica de sarampión o rubéola.

Fortalecer controles sanitarios en zonas fronterizas, especialmente en límites con Bolivia, y mantener comunicación permanente entre los sectores público y privado.

Interrogar por antecedentes de viaje en toda consulta vinculada a fiebre y erupciones cutáneas.

Actualizar la capacitación de los equipos de salud sobre diagnóstico, notificación, aislamiento y protocolo de toma de muestras.

Recomendaciones a la población

El Ministerio de Salud recuerda que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible y que la vacunación es la herramienta más eficaz para evitar brotes.

Por ello se insta a las personas a verificar el carnet de inmunización:

Las personas de 12 meses a 4 años deben tener una dosis de la Triple Viral.

Los mayores de 5 años y adultos nacidos después de 1965 tienen que acreditar dos dosis con la doble o triple viral. Quienes nacieron antes de ese año se consideran inmunes por la exposición al virus.

Ante síntomas como fiebre y erupción en la piel se debe consultar de inmediato al centro de salud u hospital más cercano, evitando el contacto con familiares, amigos y otras personas.



