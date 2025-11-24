Un hombre fue a pescar, falleció y su familia denunció mal manejo de la situación

La muerte de Ricardo Raúl Tejerina generó una fuerte conmoción en el Departamento Orán y abrió un intenso reclamo de parte de sus familiares, quienes aseguran que hubo fallas graves en el operativo de búsqueda. El hombre había salido a pescar al espejo de agua de El Pericón —entre el río Bermejo y el río Blanco— y no regresó. Desde la tarde del domingo no recibieron respuestas concretas de las fuerzas intervinientes.

Según el relato de sus allegados, desde el momento en que se perdió el rastro de Ricardo la familia sintió que no había un despliegue acorde a la gravedad del caso. Afirman que las horas pasaban sin información precisa, lo que los llevó a recorrer por su cuenta la zona. Insisten en que “no había coordinación ni recursos”, y que esa falta de claridad agravó la angustia ante una posible muerte.

El cuerpo fue encontrado por ellos mismos, luego de dos rastrillajes realizados durante la madrugada. El primero se extendió desde las 20:00 hasta las 3:00 y, tras un descanso mínimo, retomaron la búsqueda desde las 5:00. Antes de las 8:00 lograron localizar a Ricardo, ya sin signos vitales. La escena, según describen, fue devastadora.

En el lugar, la familia asegura que la situación se volvió aún más dolorosa: denuncian que solo había presencia policial sin equipamiento adecuado y que se les pidió “esperar al CIF” mientras el cuerpo permanecía expuesto al sol desde hacía horas. Para ellos, ese manejo fue una falta de respeto hacia la víctima y hacia quienes atravesaban el impacto de la muerte de su ser querido.