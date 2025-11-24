Se trata de la última etapa del plan de recuperación de 80 cuadras, en las avenidas Hipólito Irigoyen y San Martín. Los trabajos se realizan, desde el martes 25, en media calzada para garantizar la circulación vehicular. Se estima que las tareas se extenderán por el término de 10 días.
La ciudad registró un 74% de ocupación este fin de semana
El Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta informó los resultados del movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo, que dejó un promedio de ocupación hotelera del 74%, 9.861 arribos turísticos y un impacto económico estimado en $2.796.406.485,49 para la ciudad.
Entre las propuestas más convocantes se destacó el TC2000, que reunió a más de 50 mil personas en el autódromo Martín Miguel de Güemes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del año. Asimismo, la ciudad vivió una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y recreativas que atrajo a vecinos y visitantes.
Dentro de la programación se desarrolló el Festival LGBT “El Orgullo nos Une” en la Usina Cultural, junto a los encuentros deportivos “La Cancha es de Todes” y el torneo salteño diverso “Alto Orgullo”, con gran participación.
También hubo ferias artesanales, paseos gastronómicos, propuestas en museos, el teleférico y circuitos turísticos tradicionales de la capital.
En el marco del Día de la Música, vecinos y turistas disfrutaron del “Encuentro de Bandas” en el Cabildo y Plaza Alvarado, con presentaciones de la Banda de Música Municipal «25 de mayo», el Servicio Penitenciario, la Policía de Salta y el Ejército Argentino.
A estas iniciativas se sumó el “Fin de Semana Largo del Vino Argentino”, que tuvo su lanzamiento en Chicoana y se extendió hasta hoy lunes 24. En este contexto, y coincidiendo con el Día del Vino Bebida Nacional celebrado hoy, la ciudad formó parte del programa con degustaciones, catas, maridajes, intervenciones artísticas y experiencias especiales en vinotecas, bares, restaurantes y alojamientos.
Las veladas se desarrollaron en el marco del Día de la Música y contaron con una gran concurrencia de familias y visitantes que acompañaron esta iniciativa al aire libre. Participaron las bandas de la Municipalidad, el Servicio Penitenciario, la Policía de Salta y el Ejército Argentino.