La Policía desarticuló una banda delictiva por robos de motos en Capital

Cuatro personas fueron detenidas. Hubo allanamientos en barrios de zona sudeste y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 5.

La Dirección General de Investigaciones de la Policía desarticuló una banda delictiva en Capital en el marco de una causa por robo calificado. La investigación inició a partir de denuncias de damnificados por la sustracción de motos.

En ese marco, esta mañana con un amplio despliegue policial se allanaron seis inmuebles en los barrios 26 de Marzo, San Calixto y Villa Lavalle, y detuvieron a tres hombres y una mujer mayores de edad.

Se secuestraron cuatro motocicletas, motopartes, un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 1.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
 

