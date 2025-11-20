Javier Milei se refirió al caso ANDIS tras la indagatoria a Diego Spagnuolo

El presidente Javier Milei se refirió al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la Justicia investiga un presunto esquema de corrupción que involucró el desvío de fondos públicos y que meses atrás salpicó al Gobierno, con la publicación de audios del extitular de la dependencia estatal, Diego Spagnuolo, quien apuntaba contra la hermana del jefe de Estado como partícipe del hecho delictivo. Tras la declaración del principal acusado, el líder libertario afirmó: "Tengo una absoluta tranquilidad. En esas cosas somos implacables".

Este jueves desde las 13 declarará Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de la compra de medicamentos al momento del estallido del escándalo en la agencia. Además, Miguel Ángel Calvete - mano derecha de Spagnuolo - se negó a declarar el pasado martes ante la Justicia y su hija, Ornella Calvete, renuncio a su puesto como directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial luego de que fueran hallados u$s700.000 en el interior de su vivienda.

La palabra de Javier Milei sobre el caso ANDIS

"Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas como no lo son", aseguró el Presidente sobre la investigación en curso, sobre la que agregó: "No quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos tranquilos y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Fíjese lo que le hicieron a Gerardo Milman durante tres años”.

En esta línea, agregó: “Lamentablemente la política tiene esa mugre y la complicidad de los medios. Arman causas de más. La Justicia se tiene que mover a investigar. Estas cosas aparecieron tres semanas antes de cada elección. Lo de Espert fue antes de la elección bonaerense”.

Así, el líder de La Libertad Avanza (LLA) también opinó sobre el otro presunto caso de corrupción que golpeó fuertemente al Gobierno: los hipotéticos lazos entre Fred Machado y José Luis Espert.

“Todavía no he hablado con el Profe. Pero la operación era evidente. Él se corrió y el tema desapareció. Es bastante obvio”, concluyó.