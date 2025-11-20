La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que la llamada Causa Cuadernos es una "opereta judicial" y cuestionó que siga adelante aún cuando las pericias oficiales demostraron que los cuadernos que la originaron "fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura".

Comunicado de Cristina Kirchner en X:

NUNCA EXAGERAMOS. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión. Bueno… apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos.

Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados. La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos. Bacigalupo, según la “versión oficial” del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!

Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura? ARGENTINA SIN ESTADO DE DERECHO… Y CON LA CANCHA INCLINADA.

P/D 1: Sobre el procesamiento de Bacigalupo, La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios... Mutis por el foro.

P/D 2: Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones… Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico.