Diego Spagnuolo rechazó las acusaciones y se negó a responder preguntas

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este miércoles a las 13 horas en los tribunales de Comodoro Py donde prestó declaración indagatoria en la causa que investiga presuntos pedidos de coimas dentro del organismo. Tras el proceso judicial, su abogado, Mauricio D'alessandro, afirmó que el exfuncionario hizo un breve descargo para defender su inocencia en donde rechazó todos los cargos que le imputa la Justicia y se negó a responder preguntas.

En este sentido, el abogado negó que Spagnuolo gestionara pagos en la agencia.

Sobre la foto en la que se muestra al extitular de ANDIS ingresando con una mochila a lo de Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados, en el barrio porteño de San Telmo, D'alessio afirmó: “Los 5 millones se anuncian como que se los dieron el 11 de junio, las fotos son del 13 de agosto. O sea tardaron dos meses y dos días en juntar los 5 millones para un viaje o no son contemporáneos”.

El llamado fue dispuesto por el fiscal federal Franco Picardi, quien la semana pasada convocó también a otros imputados: Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, entre varios más.

Por último, la defensa dejó trascender que el acusado tiene pensado volver a presentarse una vez que lea la totalidad del expediente, que hasta la semana pasada permanecía bajo secreto de sumario.

El pasado martes se negó a declarar Miguel Calvete, vinculado a Spagnuolo, por lo que en ese contexto, todas las miradas estaban puestas en el extitular de ANDIS.