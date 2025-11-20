Milei firmó el DNU que traspasó las competencias entre ministerios y reordenó el Gobierno

Luego de la primera versión de la modificación de la Ley de Ministerios, el Poder Ejecutivo instrumentó -a través de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy- cambios en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dotó de nuevas competencias al Ministerio del Interior. El presidente Javier Milei firmó el documento en las últimas horas del miércoles.

En Casa Rosada buscaban retrotraer algunas de las decisiones administrativas anunciadas en el Decreto 793/2025 para reordenar el organigrama estatal. De esta forma, con la rúbrica del mandatario se concretaron los acuerdos discutidos entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Aunque había dudas sobre la fecha de publicación en la que el decreto se reflejaría en el Boletín Oficial, desde el Ejecutivo se decidió que la medida fuera incluida en la versión de este jueves 20 de noviembre.

El trato fue producto de varias reuniones de equipos, en donde se definió que la administración libertaria avance en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que encabeza Daniel Scioli, y en la repartija de las estructuras.

En la distribución, la secretaria de Turismo y Ambiente quedará bajo la órbita del ex vocero, con Scioli a la cabeza y bajo su tutela. En el caso de Deportes, se transformará en una subsecretaría reservada para que el nuevo ministro del Interior utilice como garantía de negociación con las provincias. La determinación es mantener a Diógenes de Urquiza Anchorena en el cargo hasta febrero, al menos.

Por otro lado, después de que se informara el traslado del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente hasta entonces de Interior al Ministerio de Seguridad Nacional, el Ejecutivo materializa la marcha atrás.

Con la oficialización del DNU, el RENAPER retorna a la cartera que ha mantenido esas competencias en las últimas gestiones. El regreso no eximió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de haber impreso su firma en el reverso de los documentos nacionales de identidad en el corto período en el que tuvo a cargo el registro. “Es una edición limitada”, bromeaban desde su entorno.

Aunque la definición es que la Dirección Nacional de Migraciones se mantenga en el organigrama de la cartera de Seguridad, los Centros de Frontera volverán a ser potestad del Ministerio Interior que aspira controlar la gestión, infraestructura y coordinación de los pasos fronterizos.