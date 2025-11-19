Epuyén: Una mujer declaró que fue la responsable del fuego que arrasó con más de 100 hectáreas

El incendio que se inició a comienzos de semana en el paraje El Pedregroso, en la localidad de Epuyén, Chubut, continúa activo en todo su perímetro y ya afectó más de 100 hectáreas de bosque. Ante la situación, varias personas debieron ser evacuadas. Sin embargo, mientras se llevan a cabo los peritajes, una mujer se presentó voluntariamente ante las autoridades y admitió haber iniciado el incendio.



La presunta autora del hecho, declaró que sacó brasas calientes de una estufa a leña y las puso sobre el pasto. Este testimonio coincide con el primer informe difundido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut, el cual indicaba que el fuego se inició el lunes alrededor de las 16.20 en el paraje El Pedregoso cuando se “arrojaron cenizas calientes”, según informó la Nación.

En medio de una alerta por vientos intensos, el fuego se propagó rápidamente y quemó arbustos, pastizales, plantaciones y el bosque nativo. En el lugar trabaja personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) y bomberos voluntarios de localidades aledañas. Además, se solicitó la participación de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, para evacuar a los pobladores.