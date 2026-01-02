El Gobierno prorrogó por un año la intervención del ENACOM

El Gobierno nacional resolvió prorrogar por 365 días la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de consolidar el proceso de reorganización interna y avanzar en la regularización del sistema de medios y telecomunicaciones. La medida fue oficializada este viernes a través del Decreto 938/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La norma establece que la intervención se extenderá desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027 y ratifica en el cargo de interventor al licenciado Juan Martín Ozores, quien mantendrá rango y jerarquía de secretario y continuará ejerciendo las funciones que las leyes asignan al Directorio del organismo.

El ENACOM es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y se encuentra intervenido desde enero de 2024. Según los considerandos, las tareas encomendadas por el decreto anterior “se encuentran en pleno proceso de ejecución”, lo que justificó la decisión de extender el plazo.

Entre los principales argumentos, el Gobierno señaló la necesidad de consolidar los avances de las comisiones técnicas y grupos de trabajo, especialmente en materia de servicios de comunicación audiovisual, para finalizar trámites de adjudicación de licencias y asegurar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión e incorporación de nuevos prestadores.

El decreto también remarca que la prórroga apunta a profundizar la adecuación estructural del organismo, consolidar equipos técnicos y garantizar la correcta implementación de nuevos circuitos procedimentales, en línea con los objetivos de simplificación y eficacia regulatoria definidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

En ese marco, el texto oficial destaca la necesidad de modernizar los instrumentos normativos y administrativos, reforzar la transparencia, previsibilidad y eficiencia de la gestión y brindar mayor seguridad jurídica a los operadores del sector.

Además, el Gobierno subraya que se avanzó en la revisión integral del Reglamento General del Servicio Universal, con el fin de optimizar el uso de los recursos provenientes de los aportes obligatorios de los licenciatarios de servicios TIC, y considera imprescindible avanzar con la plena implementación del nuevo esquema.

La prórroga también busca profundizar el reordenamiento administrativo y financiero del fondo previsto en la Ley 26.522, orientado a transparentar la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de planificación y control.

Con esta decisión, el Ejecutivo precisa que continúa con el proceso de transformación del ENACOM, al que considera clave "para ordenar el sistema de medios y telecomunicaciones, completar la regularización pendiente y avanzar en una estructura regulatoria alineada con los lineamientos de la actual gestión".