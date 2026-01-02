El cuarteto se enseñará en todas las escuelas de córdoba

Gabriela Peretti, Secretaria de Innovación y de Educación del Ministerio, informó que a partir del 4 de diciembre se actualizarán los contenidos educativos en una plataforma llamada Currículum Córdoba, donde se incluye el documento "Cuarteto Cordobés Patrimonio Vivo y Memoria Colectiva en la Escuela". Peretti destacó que "no se trata de una materia nueva, son contenidos" que buscan resaltar el valor del cuarteto como parte de la identidad social, artística y popular de Córdoba.

Alicia La Terza, Secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, explicó a Cadena 3 que desde 2022 se implementan diferentes enfoques en la enseñanza del cuarteto en las escuelas municipales, abordando temas desde la historia y la música. "Nosotros tenemos proyectos muy potentes sobre el Cuarteto, como es el 'tunga tunga', que se desarrolla en la Escuela Santiago Castillo", mencionó.

El enfoque incluye proyectos interdisciplinarios que combinan música, arte e historia, para estudiar el patrimonio cultural de forma activa. La Terza destacó que los alumnos participan entusiasmados, ya que "abordan un lenguaje y temas que escuchan todos los días".

El cuarteto no solo se enseña por su valor musical, sino también por su impacto comunitario y la producción pedagógica que permite a los estudiantes interrelacionar conocimientos. "No se trata de aislar el cuarteto, sino de integrarlo en las diferentes áreas del aprendizaje", añadió La Terza.

La iniciativa genera también cuestionamientos sobre su implementación en un contexto educativo donde algunos estudiantes enfrentan dificultades básicas. Sin embargo, se sostiene que no es una elección entre cuarteto o matemáticas, sino que ambos pueden coexistir en la formación de los alumnos.