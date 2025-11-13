En octubre, una familia tipo necesitó más de $1.210.000 para no ser pobre

La inflación de octubre fue de 2,3%
La inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo. El acumulado en el año alcanzó el 24,8% y la interanual trepó 31,3%.
En un informe, el Indec marcó que la variación mensual en octubre de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 3,1%, mientras que el incremento interanual fue del 25,2%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 21,1%.
En tanto, la suba en octubre con respecto a septiembre de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 3,1%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 23%. El alza acumulada en lo que va del año es del 18,5%.
En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $966.325 para no caer en la pobreza y al menos $433.330 para no ser indigente en el noveno mes del año. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.276.649 para no ser pobre y $572.488 para superar el umbral de indigencia.
Las estimaciones apuntan a una nueva aceleración de los precios, con un incremento cercano al 2,4% mensual y presiones en rubros clave como alimentos, tabaco y vivienda.