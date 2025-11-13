En octubre, una familia tipo necesitó más de $1.210.000 para no ser pobre

En un informe, el Indec marcó que la variación mensual en octubre de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 3,1%, mientras que el incremento interanual fue del 25,2%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 21,1%.

En tanto, la suba en octubre con respecto a septiembre de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 3,1%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 23%. El alza acumulada en lo que va del año es del 18,5%.

En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $966.325 para no caer en la pobreza y al menos $433.330 para no ser indigente en el noveno mes del año. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.276.649 para no ser pobre y $572.488 para superar el umbral de indigencia.