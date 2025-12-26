Papá Noel austero: las ventas subieron 1,3%

Este modesto repunte se sustentó en la estrategia de promociones y la reaparición del crédito. Según datos de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) que recibió Agencia Noticias Argentinas, 9 de cada 10 negocios implementaron acciones especiales.

Así, el ticket promedio de compra se ubicó en los $36.266, con una brecha marcada entre los rubros de lujo o necesidad duradera, como calzado ($60.041) y sectores de consumo más masivo, como las librerías ($34.484).

El ánimo entre los comerciantes resultó dividido, aunque con una tendencia a la estabilidad. Mientras que un 45,9% de los encuestados consideró que las ventas estuvieron alineadas con sus expectativas, un 32,7% manifestó que los resultados fueron mejores o mucho mejores de lo proyectado.

En contraste, un 21,4% de los locales no logró alcanzar sus metas, reportando un desempeño inferior al esperado para esta época del año.

El comportamiento por sectores mostró realidades muy distintas. El rubro de Perfumería fue el gran protagonista con un salto del 27,8%, beneficiado por un calendario que extendió la oferta comercial.

Le siguieron Calzado y Marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%), sectores donde la financiación de hasta 12 cuotas y el impacto de bonos provinciales ayudaron a compensar la pérdida de poder adquisitivo en los ingresos corrientes.

En la vereda opuesta, los rubros vinculados a la tecnología y el esparcimiento sufrieron retrocesos. Equipos de audio, video y celulares cayeron un 4%, afectados por una demanda muy selectiva y la apertura de importaciones.

Por su parte, la Juguetería registró la mayor caída con un 6,6% abajo, impactada por la competencia de canales de bajo costo, mientras que las Librerías retrocedieron un 1,4%, a pesar de los intentos de los consumidores por adelantar compras del ciclo lectivo.

Finalmente, el informe de CAME destaca que, si bien hubo una mayor previsibilidad en los precios, el mercado se volcó mayoritariamente hacia segmentos económicos y ofertas puntuales. La flexibilización de las condiciones comerciales, los descuentos por pago en efectivo de hasta el 50% en algunos casos y las facilidades bancarias fueron, en última instancia, los pilares que evitaron una caída del consumo en el cierre del año.