El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de octubre fue de 2,3%. La cifra volvió a mostrar una aceleración respecto del 2,1% del mes de septiembre.

Con la cifra de octubre, el Índice de precios al consumidor (IPC) acumuló en el año una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), En tercer lugar se ubicó Bienes y servicios varios y Prendas de vestir y calzados (2,4%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%). Restaurantes y hoteles y Comunicación tuvieron un incremento del 2,2%, Salud un 1,8% y Educación un 1,7%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.