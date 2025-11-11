Atentado suicida en Pakistan: Al menos 12 muertos y 27 heridos tras una explosión

Doce personas murieron el martes en un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el ministro del Interior.

“A las 12:39 pm (07:39 GMT), se llevó a cabo un ataque suicida en los juzgados de distrito (Kachehri)... hasta el momento 12 personas han muerto y alrededor de 27 han resultado heridas”, dijo el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a los periodistas en el lugar del incidente.

El atacante intentó “entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial”, declaró Naqvi a los periodistas.

La explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, en hora punta. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados.

Según informes de prensa, las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que acudían a citas judiciales

Las autoridades han enviado al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.

Fuerzas de seguridad que pidieron preservar su anonimato dijeron a EFE que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes llevó a cabo el ataque.