Estados Unidos bombardeó objetivos terroristas de ISIS en Nigeria

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves un ataque militar contra posiciones terroristas del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, en respuesta a una ola de violencia dirigida contra comunidades cristianas.

El líder republicano confirmó la acción en un mensaje publicado la noche de este jueves en su red Truth Social: “A mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”, afirmó.

El Comando de África de Estados Unidos informó que el ataque, realizado a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Sokoto, que limita al norte con Níger, causó la muerte de varios presuntos integrantes de ISIS.

"Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias, y esta noche las hubo”, continuó Trump. “El Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, añadió.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y ¡Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos!”, concluyó el presidente, quien pasa las fiestas navideñas en su residencia de Palm Beach.

La operación militar constituyen la primera acción estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se producen después de semanas de presión diplomática y sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos.

El 31 de octubre, Trump había afirmado en sus redesl que miles de cristianos estaban siendo asesinados en Nigeria por "islamistas radicales", declarando que Nigeria era un "país de especial preocupación". En la víspera de Navidad, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, compartió un “mensaje de buena voluntad navideña” en el que deseó Feliz Navidad a los cristianos de su país y del mundo, y pidió paz entre personas de diferentes creencias religiosas.

Nigeria enfrenta desde hace años graves problemas de seguridad, impulsados por diversos factores, incluidos ataques motivados por razones religiosas. Observadores señalan que también existen conflictos violentos derivados de tensiones comunitarias y étnicas, así como disputas entre agricultores y pastores por el acceso a recursos naturales.