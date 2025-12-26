Entró a una fábrica e hirió a 15 trabajadores a puñaladas

Quince personas resultaron heridas hoy después de que un individuo entró en una fábrica de la prefectura de Shizuoka, centro de Japón, para agredir a trabajadores con un cuchillo mientras los rociaba con un líquido sin identificar, informaron medios locales.

Una llamada de emergencia fue registrada sobre las 16:30 hora local informando de que varias personas habían sido apuñaladas en una fábrica de caucho de Yokohama, en Ciudad Mishima, Shizuoka y que se había esparcido un líquido dentro de las instalaciones, informó la emisora pública NHK, citando fuentes policiales y bomberos locales.

El departamento de bomberos indicó que 15 personas resultaron heridas y estaban recibiendo tratamiento médico, según un informe de Xinhua.

Todos los lesionados estaban conscientes, agregó el citado informe, en tanto que la Policía arrestó en el lugar a un autoproclamado residente de Ciudad Mishima, de 38 años, de quien se cree que tenía relación con la fábrica, por presunto intento de asesinato.

Según la Policía, el sospechoso llevaría puesta una máscara de gas en el momento del ataque.