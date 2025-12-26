Así lo confirmó el presidente norteamericano, Donald Trump, quien advirtió: “Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”.
Entró a una fábrica e hirió a 15 trabajadores a puñaladas
El hecho ocurrió en el centro de Japón. El atacante tiene 38 años, fue arrestado y sospechan que está relacionado con el establecimiento.,donde un empleado dio la voz de alerta . Cinco de las personas apuñaladas están gravesInternacionalesHoyprensa
Quince personas resultaron heridas hoy después de que un individuo entró en una fábrica de la prefectura de Shizuoka, centro de Japón, para agredir a trabajadores con un cuchillo mientras los rociaba con un líquido sin identificar, informaron medios locales.
Una llamada de emergencia fue registrada sobre las 16:30 hora local informando de que varias personas habían sido apuñaladas en una fábrica de caucho de Yokohama, en Ciudad Mishima, Shizuoka y que se había esparcido un líquido dentro de las instalaciones, informó la emisora pública NHK, citando fuentes policiales y bomberos locales.
El departamento de bomberos indicó que 15 personas resultaron heridas y estaban recibiendo tratamiento médico, según un informe de Xinhua.
Todos los lesionados estaban conscientes, agregó el citado informe, en tanto que la Policía arrestó en el lugar a un autoproclamado residente de Ciudad Mishima, de 38 años, de quien se cree que tenía relación con la fábrica, por presunto intento de asesinato.
Según la Policía, el sospechoso llevaría puesta una máscara de gas en el momento del ataque.
Las autoridades abrieron una investigación penal por asesinato y uso ilegal de explosivos tras el estallido que costó la vida al jefe de operaciones militares de Rusia, ocurrido en el sur de Moscú.