El Ente convoca a Audiencias Públicas

La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos. Estas malas prácticas pueden generar obstrucciones e inundaciones.
Las convocatorias fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, mediante las Resoluciones N° 1875/25 y N° 1876/25, y establecen que las Audiencias se desarrollarán de forma virtual, no presencial y en modalidad sincrónica a través de la plataforma Zoom, los días jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 08:30 horas.
La Audiencia del 4 de diciembre abordará temas vinculados a la empresa EDESA S.A., incluyendo la implementación de políticas tarifarias y regímenes de subsidios para el año 2026, la actualización de planes de contingencia e inversiones, la expansión y mejora de infraestructura del servicio comercial, y la eficiencia energética, entre otros puntos.
Por su parte, la Audiencia del 5 de diciembre tratará la Revisión Tarifaria Ordinaria de los servicios sanitarios prestados por COSAYSA, correspondiente al período 2025-2027. También se debatirán los planes de expansión y contingencia, las políticas tarifarias y de subsidios, y la periodicidad de las audiencias públicas.
Ambas Audiencias serán transmitidas por streaming a través del sitio oficial del Ente Regulador, donde también estará disponible el tutorial explicativo sobre los pasos para la inscripción y la presentación de documentación.
Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas, enviando su solicitud al correo electrónico correspondiente según el servicio: [email protected] (energía) y [email protected] (agua y saneamiento)
Con estas convocatorias, el Ente reafirma su compromiso con el diálogo, la información abierta y la participación de los usuarios en la toma de decisiones que afectan la prestación de los servicios esenciales en toda la provincia.
Se atendieron más de 2500 consultas en las guardias de emergencia de Salta Capital
Hubo 305 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 782 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 740 en el San Bernardo, 424 en el Señor del Milagro, 248 en el Papa Francisco, 46 en el Arturo Oñativia y 28 en el Miguel Ragone.