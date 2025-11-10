El Ente convoca a Audiencias Públicas

Las convocatorias fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, mediante las Resoluciones N° 1875/25 y N° 1876/25, y establecen que las Audiencias se desarrollarán de forma virtual, no presencial y en modalidad sincrónica a través de la plataforma Zoom, los días jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 08:30 horas.

La Audiencia del 4 de diciembre abordará temas vinculados a la empresa EDESA S.A., incluyendo la implementación de políticas tarifarias y regímenes de subsidios para el año 2026, la actualización de planes de contingencia e inversiones, la expansión y mejora de infraestructura del servicio comercial, y la eficiencia energética, entre otros puntos.

Por su parte, la Audiencia del 5 de diciembre tratará la Revisión Tarifaria Ordinaria de los servicios sanitarios prestados por COSAYSA, correspondiente al período 2025-2027. También se debatirán los planes de expansión y contingencia, las políticas tarifarias y de subsidios, y la periodicidad de las audiencias públicas.

Ambas Audiencias serán transmitidas por streaming a través del sitio oficial del Ente Regulador, donde también estará disponible el tutorial explicativo sobre los pasos para la inscripción y la presentación de documentación.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas, enviando su solicitud al correo electrónico correspondiente según el servicio: [email protected] (energía) y [email protected] (agua y saneamiento)

Con estas convocatorias, el Ente reafirma su compromiso con el diálogo, la información abierta y la participación de los usuarios en la toma de decisiones que afectan la prestación de los servicios esenciales en toda la provincia.