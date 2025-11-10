La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos. Estas malas prácticas pueden generar obstrucciones e inundaciones.
Este jueves se lleva a cabo una nueva edición de la Suelta de Libros
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá cerca de 6 mil libros, la mayoría de formación superior. Será la quinta vez que se realiza y se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.LocalesHace 4 horasPrensa
Este jueves se llevará a cabo una nueva edición de la Suelta de Libros, que organiza la Municipalidad de Salta. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.
El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá 6 mil materiales, la mayoría de formación superior. Será la quinta vez que se realiza y se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.
Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.
Las personas que asistan podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.
Hay libros nuevos y usados: literatura clásica, moderna, libros de manualidades y oficios, apuntes universitarios de las carreras de comunicación, antropología, historia, psicopedagogía, medicina, enfermería, abogacía, agronomía, entre otras. Textos de primaria, secundaria, libros infantiles, literatura en japonés, alemán, inglés, hebreo, y más.
Para la Municipalidad la Suelta es muy importante, ya que fortalece lazos en la comunidad y democratiza el acceso a libros de todo tipo.
Se atendieron más de 2500 consultas en las guardias de emergencia de Salta Capital
Hubo 305 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 782 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 740 en el San Bernardo, 424 en el Señor del Milagro, 248 en el Papa Francisco, 46 en el Arturo Oñativia y 28 en el Miguel Ragone.