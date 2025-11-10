Este jueves se lleva a cabo una nueva edición de la Suelta de Libros

Este jueves se llevará a cabo una nueva edición de la Suelta de Libros, que organiza la Municipalidad de Salta. Se trata de la quinta edición de esta propuesta que atrae a estudiantes, vecinos y visitantes y, en esta oportunidad, estará destinada a la Formación Superior.

El escenario será la plaza Güemes, de 17 a 20. En esta oportunidad, habrá 6 mil materiales, la mayoría de formación superior. Será la quinta vez que se realiza y se espera una gran convocatoria como en las ediciones anteriores.

Los libros que se recolectaron fueron producto de la donación de los vecinos y, en esta oportunidad, de la colaboración de la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Se sumó también el escritor Eduardo Ceballos, quien no sólo soltará libros de su autoría sino que acompañará la jornada.

Las personas que asistan podrán llevarse 3 libros por persona en principio, aunque este número puede cambiar de acuerdo a la demanda. Se recomienda llegar temprano para acceder a los mejores ejemplares.

Hay libros nuevos y usados: literatura clásica, moderna, libros de manualidades y oficios, apuntes universitarios de las carreras de comunicación, antropología, historia, psicopedagogía, medicina, enfermería, abogacía, agronomía, entre otras. Textos de primaria, secundaria, libros infantiles, literatura en japonés, alemán, inglés, hebreo, y más.

Para la Municipalidad la Suelta es muy importante, ya que fortalece lazos en la comunidad y democratiza el acceso a libros de todo tipo.