“El mercado en tu barrio” vuelve a la zona oeste con precios imperdibles
Vecinos podrán acceder a descuentos de hasta el 30% este martes 11, de 11 a 17, en la cancha de barrio Roberto Romero, ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas. Habrá ofertas en quesos y embutidos y productos panificados, entre otros.
La Municipalidad de Salta realizará una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, mañana martes 11, de 11 a 17 hs, en la cancha del barrio Roberto Romero, entre calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
La propuesta ofrecerá una amplia variedad de productos con importantes descuentos, promoviendo el ahorro familiar y el apoyo a productores locales.
Entre las ofertas destacadas, los stands ofrecerán:
Productos saludables
Nueces: $10.000
Aceite de oliva extra virgen: $18.000
Pasas de uva: $4.000
Almendras: $6.000
Quesos y embutidos
Salame + horma de queso (vaca o cabra, 500 g): $15.000
Salame 3D: 1 x $7.500 / 2 x $13.000
Horma de queso (vaca o cabra, 500 g): 1 x $8.000 / 2 x $15.000
Panificados
Tiras 5 x $1.000
Tortillas 8 x $1.000
Surtidos 8 x $1.000
Facturas 5 x $1.000
Pan de naranja, anís o pan dulce grande: $600
Viena: $600
Pan de hamburguesa x6: $700
Prepizzas x3: $1.200
Cremona, tortillón, porteño o trenzado: $700
Productos Bandi
Queso de vaca o cabra (kilo): $10.000
Quesillos: entre $3.000 y $6.000 (según tamaño)
Salame de cerdo picado fino (800 g): $20.000
Salame de cerdo picado grueso (500 g): $15.000
Huevos
Selección x20: $3.500
Medianos x20: $3.200
Súper selección x20: $4.000
Selección x30: $5.200
Medianos x30: $4.800
Combos de limpieza Manclean SRL
Combo de limpieza: $9.500
(5 L de detergente + 5 L de Lavandina + 5 L de desodorante)
Combo de lavado: $8.500
(5 L de suavizante + 5 L de jabón líquido)
Carbón El Trébol
Bolsa grande: $4.500
Carbón 3 kg: $2.300
Carbón 5 kg: $3.000
Carbón común 2 kg: $1.200
Leña 10 kg: $4.000
Durante la jornada también se podrán encontrar frutas y verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, alimentos no perecederos, neumáticos y más.
