“El mercado en tu barrio” vuelve a la zona oeste con precios imperdibles

La Municipalidad de Salta realizará una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, mañana martes 11, de 11 a 17 hs, en la cancha del barrio Roberto Romero, entre calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

La propuesta ofrecerá una amplia variedad de productos con importantes descuentos, promoviendo el ahorro familiar y el apoyo a productores locales.

Entre las ofertas destacadas, los stands ofrecerán:

Productos saludables

Nueces: $10.000

Aceite de oliva extra virgen: $18.000

Pasas de uva: $4.000

Almendras: $6.000

Quesos y embutidos

Salame + horma de queso (vaca o cabra, 500 g): $15.000

Salame 3D: 1 x $7.500 / 2 x $13.000

Horma de queso (vaca o cabra, 500 g): 1 x $8.000 / 2 x $15.000

Panificados

Tiras 5 x $1.000

Tortillas 8 x $1.000

Surtidos 8 x $1.000

Facturas 5 x $1.000

Pan de naranja, anís o pan dulce grande: $600

Viena: $600

Pan de hamburguesa x6: $700

Prepizzas x3: $1.200

Cremona, tortillón, porteño o trenzado: $700

Productos Bandi

Queso de vaca o cabra (kilo): $10.000

Quesillos: entre $3.000 y $6.000 (según tamaño)

Salame de cerdo picado fino (800 g): $20.000

Salame de cerdo picado grueso (500 g): $15.000

Huevos

Selección x20: $3.500

Medianos x20: $3.200

Súper selección x20: $4.000

Selección x30: $5.200

Medianos x30: $4.800

Combos de limpieza Manclean SRL

Combo de limpieza: $9.500

(5 L de detergente + 5 L de Lavandina + 5 L de desodorante)

Combo de lavado: $8.500

(5 L de suavizante + 5 L de jabón líquido)

Carbón El Trébol

Bolsa grande: $4.500

Carbón 3 kg: $2.300

Carbón 5 kg: $3.000

Carbón común 2 kg: $1.200

Leña 10 kg: $4.000

Durante la jornada también se podrán encontrar frutas y verduras, carnes, pescados, pollo, lácteos, alimentos no perecederos, neumáticos y más.