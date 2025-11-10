Policías asistieron a un bebé descompensado en La Merced

Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios. Le practicaron maniobras de reanimación, logrando estabilizarlo y trasladarlo al hospital.

Policías de la Comisaría 5 acudieron tras el pedido de auxilio de los progenitores del menor en calle San Martín esquina Maipú, donde el niño presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

En ese marco, un efectivo le practicó maniobras de primeros auxilios, logrando estabilizarlo.

Posteriormente, el bebé fue trasladado al hospital local junto a sus progenitores, quedando en observación.

