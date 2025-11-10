Policías asistieron a un bebé descompensado en La Merced

Crimen en B° Hernando de Lerma: La víctima quería ser policía
El joven de 21 años fue encontrado sin vida la mañana del pasado martes 4 de noviembre, en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca de la ciudad de Salta.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios. Le practicaron maniobras de reanimación, logrando estabilizarlo y trasladarlo al hospital.PolicialesHoyPrensa
Policías de la Comisaría 5 acudieron tras el pedido de auxilio de los progenitores del menor en calle San Martín esquina Maipú, donde el niño presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.
En ese marco, un efectivo le practicó maniobras de primeros auxilios, logrando estabilizarlo.
Posteriormente, el bebé fue trasladado al hospital local junto a sus progenitores, quedando en observación.
A casi un año y medio de la desaparición del niño, la Justicia dispuso el rastrillaje por 50 días de zonas que no fueron investigadas con profundidad. Un territorio pertenece al matrimonio detenido, acusado de encubrimiento.