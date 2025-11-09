Clausuraron una fiesta clandestina en San Luis

El procedimiento fue detectado por un reporte de vecinos al Sistema de Emergencias 911. El propietario del lugar fue infraccionado por infringir el artículo 124 de la Ley Contravencional. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.

Esta madrugada, policías del Distrito de Prevención 10 infraccionaron a un hombre por realizar una fiesta no autorizada en un inmueble de calle Cerro Rincón de San Luis.

El procedimiento fue detectado tras un reporte de vecinos al Sistema de Emergencias 911.

Se realizó el despeje de las personas.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.

