La ministra de Justicia convoca a jóvenes "con vocación para enfrentar el crimen", ofreciendo "un entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial", tras el cual se ingresa a la Policía Federal Argentina con el grado de Subinspector.
Clausuraron una fiesta clandestina en San Luis
El procedimiento fue detectado por un reporte de vecinos al Sistema de Emergencias 911. El propietario del lugar fue infraccionado por infringir el artículo 124 de la Ley Contravencional. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.PolicialesHace instantesprensa
Esta madrugada, policías del Distrito de Prevención 10 infraccionaron a un hombre por realizar una fiesta no autorizada en un inmueble de calle Cerro Rincón de San Luis.
El procedimiento fue detectado tras un reporte de vecinos al Sistema de Emergencias 911.
Se realizó el despeje de las personas.
Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.
Susana Trimarco recibió información sobre una persona en situación de calle. Los vecinos de la zona de Capiatá pensaron que podría ser la joven desaparecida hace 23 años y se comunicaron con ella.