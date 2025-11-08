Franco Colapinto fue confirmado por el equipo Alpine para continuar en la temporada 2026 de Fórmula 1.
Colapinto afronta la sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Después de haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, el pilarense buscará subir peldaños tras el 16° puesto en la qualy para la primera carrera del fin de semana. A partir de las 15, buscará mejorar su lugar para el evento principal del domingo.DeportesHace 3 horasPrensa
Franco Colapinto volverá al circuito de Interlagos este sábado en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde largará 16° en la Sprint y también afrontará la clasificación para la carrera del domingo.
Si bien hubo acción en la pista, la gran noticia del fin de semana fue el anuncio de la renovación con Alpine para la temporada 2026. A las 10:43 de la mañana, la escudería francesa confirmó la continuidad del argentino con un emotivo posteo y generó una enorme alegría para los fanáticos que se encuentran en el país, como así también para los que fueron a apoyarlo a Brasil.
La escudería francesa realizó una publicación en redes sociales y causó furor en los usuarios.