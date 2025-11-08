Colapinto afronta la sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá al circuito de Interlagos este sábado en el marco del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, donde largará 16° en la Sprint y también afrontará la clasificación para la carrera del domingo.

Si bien hubo acción en la pista, la gran noticia del fin de semana fue el anuncio de la renovación con Alpine para la temporada 2026. A las 10:43 de la mañana, la escudería francesa confirmó la continuidad del argentino con un emotivo posteo y generó una enorme alegría para los fanáticos que se encuentran en el país, como así también para los que fueron a apoyarlo a Brasil.